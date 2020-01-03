Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку

Глава кабинета министров Северной Македонии Зоран Заев в пятницу подал в отставку в связи с формированием технического правительства в преддверии предстоящих в данной балканской стране парламентских выборов, намеченных на 12 апреля.

"Я подписал документ об отставке, согласно договору и согласно закону о правительстве. Надеюсь, что в ближайшее время указ проследует в Собрание, где в течение дня начнется соответствующая процедура по выбору нового правительства, - цитирует слова политика агентство ТАСС. - Процедура должна пройти гладко, если мы нормальная страна, ведь мы выбираем общее правительство. В очередной раз напомню, что подобная практика существует с 2016 года. В ходе обсуждения Преспанского соглашения этого потребовала оппозиция, и честным и достойным шагом будет сделать то, что все хотели".

Напомним, что Зоран Заев, один из главных инициаторов изменения названия и конституции данной балканской страны в угоду Западу под предлогом ускорения ее евроинтеграции, неожиданно столкнулся с "исторической ошибкой" Брюсселя, который отказался от переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз, что и послужило поводом для организации здесь досрочных парламентских выборов.

"Мы являемся жертвами исторической ошибки ЕС. Я разочарован и зол, то же чувствуют и люди. Для меня это невыполненное обещание ЕС - плохой и несправедливый акт Союза. Но такое решение ЕС принято из-за неурегулированных внутренних дел, и мы не могли это изменить", - констатировал Зоран Заев. В этой связи он предложил "как можно скорее организовать досрочные выборы, на которых вы, граждане, примите решение и подтвердите путь, который должна продолжить наша страна".

Между тем Зоран Заев пришел к власти под лозунгами борьбы с нечистоплотными политиками. Затем он сам неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. Так, в июле 2019 года стало известно, что пранкеры Вован и Лексус от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко уговорили политика дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви. А в августе, благодаря журналистам итальянского издания La Verita, появилась информация о причастности главы македонского кабинета министров к вымогательству денег у местного бизнесмена. "Конечно же, я не позволил, чтобы несколько преступников, тщеславный журналист свергли это правительство. Будем бороться до конца, и каждый понесет свою долю ответственности", - нервно прокомментировал тогда появившиеся слухи о своей отставке Зоран Заев.

В этой связи стоит отметить, что бывший премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, вынужденный сейчас скрываться от политического преследования в Венгрии, ранее уже предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного названия Македонии и последующем ее уничтожении. "То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

Эксперты считают, что дискредитация действующего премьер-министра и отстранение его от власти также может являться частью долгосрочного замысла англосаксов и их союзников, предусматривающего приведение на данный пост албанского политика. Это стало бы логическим продолжением реализуемой Западом на Балканах концепции по созданию "Великой Албании", объединяющей территории Албании, Косово, Западной Македонии (Республика Илирида), юго-восточной Черногории (Малесия), северо-западной Греции (Чамерия).