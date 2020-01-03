Проблем с поставками нефти из России в Польшу нет

Поставки российской нефти в Польшу идут по плану, сообщила пресс-служба оператора польского участка нефтепровода "Дружба" - компании PERN, передает ТАСС. Ранее в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы не осуществляются, а загрузка этих предприятий снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

По словам официального представителя "Транснефти" Игоря Демина, транзит нефти через Беларусь идет в полном объеме, компания осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нее нет заявок от этих компаний на поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, цитирует его ТАСС.

Трубопровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.