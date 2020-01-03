Психологи предупредили об опасности проведения новогодних каникул вместе

Людям, которые вынуждены проводить все дни новогодних праздников вместе, грозит так называемый "новогодний синдром", рассказали РИА Новости эксперты-психологи.

Дело в том, что люди остаются один на один в замкнутом пространстве - квартире, видят одни и те же лица, и это в конечном счете может привести к ухудшению взаимоотношений: нарастает раздражение, без всякого повода возникают ссоры. Не каждая семейная пара сможет справиться с этим.

Поэтому, советует психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская, нужно заранее распланировать не только новогоднюю ночь, но и все праздничные дни. Наметить мероприятия на каждый день каникул: сходить в гости к родственникам и друзьям, в кино, на концерт или в театр, на шоу и в развлекательный центр. Причем не возбраняется разделиться и на какие-то развлечения пойти и по одному.

Идеальный вариант, конечно, - путешествия, считает психолог Наталья Удовиченко: ведь тогда смена впечатлений гарантированно победит любой "новогодний синдром", настроение будет приподнятым, а чувства близких людей обязательно освежатся.