Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью генерала Сулеймани

Президенты России и Франции провели телефонный разговор: выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани, обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы внутриукраинского урегулирования.

Беседа состоялась по инициативе Парижа. Владимир Путин и Эммануэль Макрон тепло поздравили друг друга с Новым годом.

Главы государств выразили озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры отметили, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Путин и Макрон продолжили обмен мнениями по Сирии. Президент РФ рассказал о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. Лидеры подчеркнули необходимость продолжить решительную совместную борьбу с терроризмом. Была отмечена актуальность задачи продвижения межсирийского политического процесса и оказания гуманитарной помощи.

Главы государств высказались за разрешение кризиса в Ливии мирным путем и выразили поддержку политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым в том числе при посредничестве ООН и ФРГ.

Путин и Макрон рассмотрели основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, подчеркнув важность последовательной реализации Минских договоренностей и решений саммита в "нормандском формате" в Париже. Была дана позитивная оценка обмену удерживаемых лиц, состоявшемуся в конце декабря между Киевом и Донбассом, а также заключению "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через Украину.

Главы государств также затронули ряд вопросов двусторонней повестки и условились о продолжении контактов.