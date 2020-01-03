Бездомный устроил ночлежку в фитнес-клубе и отсудил у него 140 тысяч рублей

Предприимчивый столичный бездомный нашел хитроумный способ экономно перезимовать, купив годовой абонемент в одном из фитнес-клубов Москвы. Из-за конфликтов с посетителями администрация сначала ограничила время пребывания бомжа в клубе, а потом и вовсе вскрыла его шкафчик, выбросив вещи. Бомж с таким с таким положением дел не смирился и обратился в суд, который постановил взыскать с ответчика более 140 тысяч рублей, сообщает 360.

Бомж подсчитал, что абонемент в фитнес-зал гораздо дешевле, чем аренда самого доступного московского жилья. Годовая карта в один из фитнес-клубов столицы обошлась ему чуть дороже 11 тысяч рублей. С администрацией он договорился, что посещать фитнес он будет в ночное время и "медитировать" на коврике. План сработал, и полгода бездомный действительно регулярно посещал клуб, храня в шкафчике личные вещи.

Однако посетители фитнеса такому соседству оказались не очень рады. Из-постоянных конфликтов администрация приняла решение пускать бомжа только с полуночи до семи утра. Потом его безлимитную карту и вовсе заблокировали, а ящик для хранения вскрыли, составив несколько актов о нарушении договоренностей. Там оказались бутылки из-под спиртного, мусор и просроченная еда. Бездомный стал действовать решительно и нажаловался в управу района и прокуратуру. В итоге клуб стали мучить проверками.

Через некоторое время бомж повторил свой план, купив абонемент в одном из клубов той же сети. На этот раз он смог переночевать всего два раза до "выселения". Бомж снова не стал мириться с произволом, обратившись в правоохранительные органы и суд. В результате суд встал на его сторону: один клуб должен заплатить ему 57,5 тысячи рублей, второй - 53,9 тысячи. Плюс к этому каждый клуб отдаст еще по 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.