На ВДНХ стартует космический квест для детей

Сегодня стартует новый тематический тур центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ: это квест "В поисках Отважной Кусачки", в котором могут принять участие дети 5-7 лет. В ходе увлекательной игры самые юные посетители павильона №34 "Космос" будут знакомиться с историей отечественной космонавтики.

Так, ребята станут единым экипажем, чтобы разыскать главную героиню квеста - Отважную Кусачку, собаку-рекордсмена по полетам в космос. В "космическом путешествии" они узнают о полетах в космос живых организмов, подвиге Юрия Гагарина, космических кораблях, а также изучат планеты Солнечной системы. Чтобы добраться до Отважной Кусачки, им придется разгадать загадку от Лайки - первой собаки-"космонавта", собрать космический пазл, найти колесо лунохода и даже разобраться с "космическим мусором".

С 3 по 8 января квест будет проводиться по сеансам, в другие дни - по предварительным заявкам. В новогодние каникулы подарком к экскурсии станет бесплатное посещение ребенком и одним взрослым сопровождающим 5D-кинотеатра "Космическая сфера".

Время проведения космической экскурсии-квеста: 3 января в 13:00, 4 января в 14:00, 5 января в 14:00, 6 января в 13:00, 7 января 13:00, 8 января в 15:00.