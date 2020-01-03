Названы самые популярные электронные сервисы Москвы

В прошлом году жители Москвы чаще всего получали через интернет результаты медицинских анализов, записывались на собеседование по русскому языку, оформляли заявки на именное дерево и делились градостроительными идеями. Об этом со ссылкой на департамент информационных технологий сообщает mos.ru.

На портале мэра и правительства Москвы сегодня доступно более 350 электронных услуг и сервисов. Порядка 20 из них запустили в 2019 году. В их числе - подача апелляции на результаты государственной итоговой аттестации (ГИА), заявки на высадку именного дерева, регистрация на электронные выборы.

Самой популярной оказалась подписка на результаты медицинских анализов. Ею воспользовались более 499 тысяч раз.