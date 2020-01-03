В Подольске в частном доме при пожаре погибла семья с детьми

После смерти двух малолетних детей и двух взрослых в пожаре на даче в Подмосковье, следственный отдел города Подольска ГСУ СК России по Московской области начал доследственную проверку.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, 3 января в СНТ "Борисовка", которое расположено в городском округе Подольска, произошло возгорание в дачном доме. Во время тушения огня, пожарные обнаружили в доме тела погибшей семьи - двух малышей, а также мужчины и женщины. Кроме этого огнеборцы спасли из огня пожилую женщину, которая была госпитализирована в Подольскую больницу. По данным областного МЧС, дом по адресу Полевая 8, площадью 101 квадратный метр выгорел полностью.

Как отметили в ГСУ СК по Московской области, в настоящее время на месте работают криминалисты, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Планируется назначение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.