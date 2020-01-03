Новости

СМИ: Мужчина расстрелял любовника супруги в мэрии французского города 14:33
В Москве появится новый полигон для беспилотников 14:29
В Подольске в частном доме при пожаре погибла семья с детьми 14:14
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию 14:12
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам 14:09
Захарова дала оценку операции США по убийству иранского генерала 14:02
Более 40 человек в Китае заболели пневмонией неизвестного происхождения 14:01
Новогоднее чудо: Жительница Петрозаводска спасла сбитого машиной пса 13:48
Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге США 13:20
В Израиле нашли монеты времен легендарного халифа Гаруна Аль-Рашида 13:18
Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы 13:14
Психологи предупредили об опасности проведения новогодних каникул вместе 13:13
Буран в норильском автобусе сняли на видео 13:12
Citroen представит авто с перпендикулярной парковкой 13:00
Видео: Российские парашютисты прыгнули с главного небоскреба Пусана 13:00
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6% 12:51
В Польше школьники танцем показали пытки заключенных Освенцима 12:50
В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб 12:50
Рубль подорожал на первых торгах 2020 года 12:43
В 2019 году было запущено 574 спутника 12:43
Chrysler показал концепт с плоскими колесами 12:35
Сколько жители Евросоюза тратят на походы в рестораны 12:32
Рим запускает единый билет для туристов 12:28
Госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак 12:20
Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подольске в частном доме при пожаре погибла семья с детьми

Текст: Иван Егоров

После смерти двух малолетних детей и двух взрослых в пожаре на даче в Подмосковье, следственный отдел города Подольска ГСУ СК России по Московской области начал доследственную проверку.

Фото: Максим Коротченко
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек

Как сообщили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, 3 января в СНТ "Борисовка", которое расположено в городском округе Подольска, произошло возгорание в дачном доме. Во время тушения огня, пожарные обнаружили в доме тела погибшей семьи - двух малышей, а также мужчины и женщины. Кроме этого огнеборцы спасли из огня пожилую женщину, которая была госпитализирована в Подольскую больницу. По данным областного МЧС, дом по адресу Полевая 8, площадью 101 квадратный метр выгорел полностью.

Как отметили в ГСУ СК по Московской области, в настоящее время на месте работают криминалисты, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Планируется назначение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Захарова дала оценку операции США по убийству иранского генерала
Правительство России выделило 11 млрд рублей на спортивные объекты
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею