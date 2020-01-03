Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Житель Москвы, выигравший в лотерею миллиард рублей, так и не пришел забрать рекордный денежный приз, сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы "Столото" говорится, победитель новогоднего розыгрыша так и не вышел на связь. Однако есть надежда, что счастливчик откликнется после того, как стало известно, где именно был куплен билет на миллиард. Новоявленный миллиардер приобрел его в подмосковном селе Юдино в Одинцовском районе в местном торговом центре.

Этот выигрыш стал рекордным за всю историю отечественных государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие более 53 миллионов билетов.