Клонированная якутская лайка родила семь щенков

В первый день 2020 года в Якутии произошло маленькое чудо. У клонированной якутской охотничьей лайки Кэрэчээнэ родились семь щенков: два мальчика и пять девочек. Радостную новость сообщили в своем Instagram ученые Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

Они напомнили, что восстанавливать популяцию местной породы собак начали энтузиасты из охотничьего клуба "Байанай". Позже им стали помогать сотрудники якутского университета и южнокорейского Фонда биотехнологических исследований "Соам".

Двух клонированных щенков - Кэрээчэнэ и Бэлэх - привезли в Якутск из Южной Кореи в июне 2017 года. Теперь Кэрээчэнэ стала мамой. Отец ее детей - якутская охотничья лайка из села Намцы.