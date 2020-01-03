На камчатке произошли два землетрясения за утро

Утром 3 января сейсмологи зафиксировали два подземных толчка у западного и восточного побережий Камчатки.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном филиале Единой Геофизической службы РАН, первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 10 утра по местному времени на глубине 59 километров. Эпицентр находился в 198 километрах к северо-востоку от села Никольское на острове Беринга.

Второе сейсмособытие произошло спустя час в Охотском море в 79 километрах западнее поселка городского типа Палана Корякского округа. Толчок также случился на глубине 59 километров, но оказался более сильным. Землетрясению присвоили магнитуду 4,5.

Оба события остались незамеченными для местных жителей и не принесли разрушений.