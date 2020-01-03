На Камчатке семь человек пострадали при столкновении двух машин

На трассе Морпорт-Аэропорт в Елизовском районе Камчатского края 2 января столкнулись Mercedes и Toyota Land Cruiser. В ДТП острадали четверо взрослых и трое детей.

Как сообщили "Интерфаксу" в Елизовском отделении ГИБДД, виновником аварии стал 63-летний водитель Mercedes. Мужчина выехал на встречную полосу.

Травмы получили оба водителя иномарок, а также их пассажиры: 40-летняя женщина, 55-летний мужчина, восьмилетний мальчик и девочки семи и 12 лет.

Полицейские начали проверку по факту случившегося.