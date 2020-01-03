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03.01.2020 07:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На курильском вулкане произошел пепловый выброс

Текст: Дина Непомнящая

Курильский вулкан Эбеко в пятницу днем выбросил столб пепла высотой 2,8 километра над уровнем моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные группы KVERT.

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

Пепловый шлейф протянулся на пять километров в северо-восточном направлении от исполина.

Установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Эбеко - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Высота вулкана - 1156 метров.

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