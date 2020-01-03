На курильском вулкане произошел пепловый выброс

Курильский вулкан Эбеко в пятницу днем выбросил столб пепла высотой 2,8 километра над уровнем моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные группы KVERT.

Пепловый шлейф протянулся на пять километров в северо-восточном направлении от исполина.

Установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Эбеко - действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды, расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Высота вулкана - 1156 метров.