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03.01.2020 10:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сахалине начали бороться с необоснованным ростом тарифов в порту

Текст: Дина Непомнящая

Рост тарифов в Холмском порту вызвал споры и недовольство. По мнению властей Сахалинской области это повешение ничем не обосновано.

Фото: iStock
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Ситуация активно обсуждается. Проходит серия рабочих совещаний при участии контрольных и надзорных ведомств по вопросам организации перевозок через главные морские ворота области.

"Сахалинские власти, по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, ранее уже озвучили руководству Холмского порта позицию о недопустимости необоснованного роста тарифов на перевозки", - сообщается на сайте правительства области.

Отмечается, что история вызвала столь широкий резонанс еще и потому, что эти "морские ворота" имеют ключевое значение для острова. Через Холмск доставляют товары народного потребления, продовольствие и автомобили, а круглосуточная навигация в порту обеспечивает связь Сахалина с внешним миром.

Ситуацией также заинтересовались прокуратура и УФАС. Они начали проверку.

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