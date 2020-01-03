На Сахалине начали бороться с необоснованным ростом тарифов в порту

Рост тарифов в Холмском порту вызвал споры и недовольство. По мнению властей Сахалинской области это повешение ничем не обосновано.

Ситуация активно обсуждается. Проходит серия рабочих совещаний при участии контрольных и надзорных ведомств по вопросам организации перевозок через главные морские ворота области.

"Сахалинские власти, по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, ранее уже озвучили руководству Холмского порта позицию о недопустимости необоснованного роста тарифов на перевозки", - сообщается на сайте правительства области.

Отмечается, что история вызвала столь широкий резонанс еще и потому, что эти "морские ворота" имеют ключевое значение для острова. Через Холмск доставляют товары народного потребления, продовольствие и автомобили, а круглосуточная навигация в порту обеспечивает связь Сахалина с внешним миром.

Ситуацией также заинтересовались прокуратура и УФАС. Они начали проверку.