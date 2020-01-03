Приморец в Новый год зарезал двух друзей из-за сожженной шапки

Следователи Приморского края начали расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в новогоднюю ночь в селе Мельничное Красноармейского района, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего местного жителя.

По предварительной версии, компания друзей отмечала праздник в рабочем помещении на пилораме. Когда один из них решил идти домой, выяснилось, что приятель сжег его шапку. Взбешенный мужчина несколько раз ударил знакомого ножом и тот скончался. Другого товарища он попросил помочь избавиться от тела. Тот отказался и тоже поплатился жизнью.

Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.