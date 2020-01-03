Студент из Хабаровска изобрел бесперебойный интернет

Студент Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Иван Филянин выиграл грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта под названием "Разработка программных модулей управления мультивендорной сетью для системы контроля конфигураций Ansible".

Если говорить простым и понятным каждому языком, четверокурсник разработал уникальное приложение, которое позволяет настроить систему бесперебойной работы интернета.

Иван начал задумываться о создании такой программы четыре года назад. Если ему удастся реализовать свой проект в полной мере, он изменит будущее сетевой инженерии.

"Представьте себе дом, где 300 квартир, и в каждой стоит роутер. В случае сбоя или необходимости обновлений инженер, провайдер настраивает каждый из них по отдельности - это долго и тяжело, а наша программа будет настраивать все автоматически. Или, допустим, есть 200-250 точек доступа Wi-Fi. Чтобы их перенастроить, нужно несколько часов или целая группа специалистов, которые будут заходить на каждую точку. А можно написать кусочек программного кода, и все настроится автоматически", - объясняет принцип своей разработки молодой ученый.

Иван Филянин считает, что сейчас, когда во всемирной Сети постоянно находятся более 15 миллиардов устройств, и нагрузки растут, настало время максимально автоматизировать все процессы.

"Многие разрабатывают свои подходы к конфигурированию и настройке сетевых устройств. У каждой компании свое видение. Мы пытаемся сделать инструмент, который поможет решать подобные задачи проще и дешевле. Наше приложение будет работать на маленьких сетях", - отмечает студент.

Деньги на развитие идеи парень получил благодаря конкурсу "УМНИК". На его участии настояли преподаватели кафедры "Вычислительная техника" университета. Они даже не сомневались в победе своего воспитанника, помогли написать заявку, подготовить презентацию. В итоге Иван стал победителем. Теперь работать над проектом предстоит еще серьезнее.

"500 тысяч рублей - стартовая сумма. Этих денег хватит, чтобы разработать технологию, подумать, как ее апробировать, применить, - делится планами молодой человек. - После этого можно с готовым предложением выходить на другую программу Фонда содействия инновациям - "Старт". Там решают, как идею реализовать, создать готовый продукт и начать продавать. Жюри на этом этапе оценивает потенциал коммерциализации проекта. Участники борются за призы по два миллиона рублей и грант в пять миллионов. Если проект нужно расширить, можно пойти на Бизнес-старт - там поддержка до 10 миллионов рублей. Это очень обширная программа".

Параллельно он планирует найти помещение, где можно будет разместить шумный лабораторный стенд. И пишет статью для выступления на конкурсе молодых ученых в Национальном исследовательском университете ИТМО (Санкт-Петербург).

"Это важно, чтобы апробировать разработку на западе, получить отклик от ведущих специалистов в этой области, отчитаться за год, получить опытные образцы для внедрения. Потом выберем предприятие, на котором будем внедрять проект, оценивать, формировать коммерческий продукт", - поясняет изобретатель.