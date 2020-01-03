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03.01.2020 04:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У животных с "Земли леопарда" появилась собственная "социальная сеть"

Текст: Дина Непомнящая

Новую лесную "социальную сеть" создали животные приморского национального парка "Земля леопарда". Так прозвали сотрудники организации дерево, где звери за 2019 год оставили больше всего меток.

Проследить за коммуникацией диких обитателей нацпарка ученым позволила установленная неподалеку фотоловушка. Свои странички в "соцсети" успели заполнить несколько дальневосточных леопардов, амурских тигров, "индийская" куница харза, барсуки, маньчжурские зайцы, лисицы и даже белки, сообщается на сайте "Земли леопарда".

Фото: iStock
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Информация, которую оставляют звери похожа на ту, которой делятся в интернете люди: пол, возраст, вид и даже "объявления" о знакомстве, некоторые из которых заставляют "читателей" периодически "улыбаться".

"Сталкиваясь с запахами, леопарды и тигры при помощи необычной гримасы-флемена захватывали дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными", - объясняют появление такой мимики специалисты.

Уже можно предположить кому из животных "дерево посланий" поможет создать счастливую семью. Здесь были замечены молодой самец леопарда Leo 32M по имени Мальчик и самка Leo 107F. Не исключено, что вскоре они образуют пару.

Крупные хищники также оставляли на дереве метки, заявляющие об их правах на территорию. Малыши, знакомясь с ними, предпочитали молча уходить. Так котенок дальневосточного леопарда, внимательно изучил все сообщения старших и, решил, что безопаснее пока не "писать" о себе.

Больше всех специалистов позабавила любопытная желтогрудая куница харза. Она ловко пробежалась по дереву, чтобы "прочитать" все послания соседей.

"Нам удалось не просто зафиксировать проход зверей по тропе, а получить ценную информацию о социальном поведении диких животных", - считает сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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