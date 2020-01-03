В Уфе двое детей получили травмы, катаясь с горки

Семилетняя девочка и 10-летний мальчик получили травмы при катании с горки возле Конгресс-холла "Торатау". Горка была несанкционированной, уточнили в управлении гражданкой защиты Уфы.

Известно, что девочка получила травму около половины третьего по московскому времени, а буквально через час на том же месте пострадал мальчик. Важно: оба случая произошли на глазах у родителей пострадавших детей. Девочку и мальчика увезли в больницу для обследования.

О том, сколько человек пострадали на специально оборудованных горках в ледовых городках Уфы, пока не сообщается.