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03.01.2020 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе двое детей получили травмы, катаясь с горки

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Семилетняя девочка и 10-летний мальчик получили травмы при катании с горки возле Конгресс-холла "Торатау". Горка была несанкционированной, уточнили в управлении гражданкой защиты Уфы.

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Известно, что девочка получила травму около половины третьего по московскому времени, а буквально через час на том же месте пострадал мальчик. Важно: оба случая произошли на глазах у родителей пострадавших детей. Девочку и мальчика увезли в больницу для обследования.

О том, сколько человек пострадали на специально оборудованных горках в ледовых городках Уфы, пока не сообщается.

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