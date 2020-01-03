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03.01.2020 10:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Увеличить срок хранения еды можно без вреда для здоровья

Текст: Татьяна Кузнецова
Ученые Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную добавку, которая способна продлить сроки хранения продуктов и одновременно укрепить иммунную систему человека.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такой полезный консервант биотехнологи научились добывать из отходов, которые раньше просто выбрасывали. Ученые обещают, что уже в ближайшее время предложат натуральный продукт, который заменит вредные сорбаты и бензоаты в нашей пище.

Фото: iStock
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"Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии, - подтвердил корреспонденту "РГ" замдиректора по науке Бийского технологического института АлтГТУ Владимир Хмелев. - Он способен безопасно сохранять пищевые продукты. Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые сегодня используют в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов питания без потери качества".

Но самое главное, что облепиховый консервант, в отличие от опасных сорбатов, сульфитов и бензоатов не только не вредит человеческому организму, но наоборот - способствует повышению иммунитета. "Он полезен, поскольку содержит антиоксиданты", - отмечают разработчики.

"Создание безопасного консерванта - очень актуальная задача. Все понимают, насколько вредны искусственные добавки в пище, - пояснил Владимир Хмелев. - Думаю, в ближайшем будущем их использование могут совсем запретить. И на рынке будет очень востребованы полезные консерванты. Поэтому над решением этой задачи сегодня бьются ученые во всем мире. Нам известны разработки коллег из Индии, США. Но пока готового продукта никто не предложил".

В основе проекта бийских ученых - утилизация облепихового шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть. С помощью ферментов им удалось ускорить химические реакции в живых клетках и получить полифенолы - мощные естественные антиоксиданты, защищающие клетки человеческого организма от вредных реакций. Эти же вещества не дают вредоносным бактериям и микроорганизмам развиваться в пищевых продуктах, создавая своеобразный щит.

Бийские биотехнологи уже получили комплекс антивоспалительных веществ и в лабораторных условиях подтвердили эффективность их антиоксидантного и антимикробного действия.

Подробнее читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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