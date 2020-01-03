В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за избиения заключенных

Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками службы исполнения наказаний, которые избивали заключенных. Дело было возбуждено после того, как правозащитники опубликовали в Сети видеозапись, на которой видно, как сотрудники ФСИН наносят побои.

В Следственном управлении СК по Кемеровской области пояснили, что эти кадры были сняты еще весной 2017 года. Несмотря на это, следственная группа выехала на место предполагаемого преступления и установила часть сотрудников СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска, которые участвовали в избиении, а также личности пострадавших заключенных.

Кроме того, следователи выяснили, что в тот день в СИЗО работали также сотрудники лечебно-исправительного учреждения №21 города Тайги. Их также поверят на причастность к данному преступлению.

Как уже сообщала "РГ", ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск. На кадрах видно, что сотрудники изолятора, выводя заключенных из камеры, бьют избивают их. Один из охранников бьет выходящих по затылку, а второй - по корпусу. Далее их выстраивают вдоль стены и проводят обыск. Все это сопровождается оскорблениями и криками.

В пресс-службе регионального ФСИН заявили, что инцидент произошел в 2017 году и все причастные к нему лица были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.