Фермер на Ставрополье решил собрать новогодние елки горожан для коз

В Ессентуках придумали, куда деть оставшиеся после нового года елки. Хвойных красавиц администрация города предложила передать местному фермеру на корм козам. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, заводчик мелкого рогатого скота сам обратился к властям с просьбой проинформировать жителей.

- Заводчики утверждают, что в хвойных содержится много витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на конечный продукт. К тому же подобная утилизация елок после новогодних праздников является одной из самых экологичных, - отметили в мэрии Ессентуков.

Фермер сам готов приезжать за елками и вывозить их для своих рогатых. Любой житель Ессентуков и ближайших населенных пунктов может позвонить ему и назначить удобное время.

Кстати, в столице Ставрополья способов утилизации елок горожанам в этом году не предложили. Выяснилось, что они не нужны ни в городском ботаническом саду для удобрения почвы, ни в местном зоопарке. Между тем в крупных городах России давно научились централизованно собирать оставшиеся после праздников деревья. В Москве с 5 января стартует акция "Елочный круговорот", в рамках которой откроются 379 точек приема новогодних елок на утилизацию.