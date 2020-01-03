Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз

Новости

Случаи гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофах. Досье 09:20
Глава UFC сожалеет, что не смог провести бой с участием Федора Емельяненко 09:05
Mazda CX-5 подверглась тюнингу в стиле Дакара 09:00
Школьников предложили учить безопасному использованию пиротехники 08:58
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире 08:47
Новый Mitsubishi Outlander выйдет во второй половине 2020 года 08:41
"Калгари" устроил кошмар для Панарина 08:35
Косачев: Убийство генерала КСИР грозит столкновениями шиитов с США в Ираке 08:17
Врач объяснил, как быстро убрать живот после праздников 08:07
На камчатке произошли два землетрясения за утро 07:58
Кучеров и Василевский обыграли "Монреаль" 07:43
На ВДНХ стартует космический квест для детей 07:32
На курильском вулкане произошел пепловый выброс 07:26
Советник Роухани: США создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке 07:16
Военные РФ и Турции помогли восстановить электростанцию на севере Сирии 06:56
Клонированная якутская лайка родила семь щенков 06:52
На Камчатке семь человек пострадали при столкновении двух машин 06:30
Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада 06:27
Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту 05:51
Приморец в Новый год зарезал двух друзей из-за сожженной шапки 05:49
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни 05:16
В США подтвердили причастность к ракетным ударам по Багдаду 05:02
ВВС Польши начали охранять воздушное пространство стран Балтии 04:45
Число жертв ракетной атаки аэропорта Багдада увеличилось до семи 04:18
У животных с "Земли леопарда" появилась собственная "социальная сеть" 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз

Текст: Марина Трубилина
Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз - с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ, рост платы может составить в среднем по регионам от 2,4% до 6,5%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ощутимее всего могут повыситься тарифы на Северном Кавказе - в Чеченской (до 6,5%), Кабардино-Балкарской (5,4%) республиках, в Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). В число лидеров входят также Бурятия, Якутия, Омская область и Москва, где индексы изменения платы - 5%. Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе, где плата может увеличиться лишь на 2,4%.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Путин подписал закон о передаче ГИС ЖКХ в ведение Минстроя
Сжигать мусор можно будет только после его переработки

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - например, на воду, газ или электроэнергию - может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного кабмином предела.

В 2019 году тарифы увеличивались дважды - на 1,7% с 1 января, а также с 1 июля на разные величины в зависимости от региона. Самые большие индексы роста тарифов со второго полугодия были установлены для Москвы и Санкт-Петербурга - 4,8% и 4,5% соответственно.

Экономика ЖКХ Правительство Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь СКФО Чеченская Республика СКФО Кабардино-Балкария СКФО Дагестан СКФО Ингушетия ДФО Бурятия Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР