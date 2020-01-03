Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз

Ощутимее всего могут повыситься тарифы на Северном Кавказе - в Чеченской (до 6,5%), Кабардино-Балкарской (5,4%) республиках, в Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). В число лидеров входят также Бурятия, Якутия, Омская область и Москва, где индексы изменения платы - 5%. Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе, где плата может увеличиться лишь на 2,4%.

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - например, на воду, газ или электроэнергию - может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного кабмином предела.

В 2019 году тарифы увеличивались дважды - на 1,7% с 1 января, а также с 1 июля на разные величины в зависимости от региона. Самые большие индексы роста тарифов со второго полугодия были установлены для Москвы и Санкт-Петербурга - 4,8% и 4,5% соответственно.