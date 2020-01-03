В ДТП на подъезде к Архызу пострадала женщина

На федеральной автодороге к МЦО "Архыз" произошло ДТП с участием двух машин. Управляли авто женщины.

Авария случилась на 49 километре федеральной автодороги - подъезд к МЦО "Архыз". По информации пресс-службы МВД по КЧР, 40-летняя автоледи, управляющая автомобилем Аudi Q3, не предоставила преимущество в движении и въехала в "Оку".

Сама виновница ДТП не пострадала, а вот водитель отечественного авто - 37-летняя жительница поселка Нижний Архыз, получила травмы, с которыми была госпитализирована в районную больницу.

При этом в ведомстве отмечают, что этот участок дороги не является особо опасным и водители в момент столкновения были трезвые. Сейчас сотрудники ОВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пока же в отношении водителя Аudi Q3 составлен административный протокол за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. За подобное нарушение водителю грозит штраф в тысячу рублей.

Кстати, за первые новогодние сутки на территории КЧР произошло 6 ДТП, в которых к счастью никто не пострадал.