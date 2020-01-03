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03.01.2020 20:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что расскажут вещи из мира Ганса Христиана Андерсена

Текст: Варвара Карпеева
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге подготовил новогоднюю программу "Путешествие с Андерсеном". В дни каникул здесь проходит интерактивная выставка "Вот так история!", которую петербургский музей создал совместно с Датским институтом культуры и музеем Оденсе - города, где родился великий сказочник.
Фото: Юрий Феклистов Фото: Юрий Феклистов
Фото: Юрий Феклистов

В двух залах воссозданы фрагменты из произведений Ганса Христиана Андерсена. Мир, в котором вещи разговаривают, тень пытается занять место хозяина, тайну охраняют страшные собаки, стал на несколько дней зримым: посетители смогут подслушать тайные беседы вещей, узнать, чего может стоить исполнение желаний, сочинить собственную сказку, воспользоваться "тенеметром", погадать по книгам писателя, а в конце литературного приключения посмотреть спектакль "Снежная королева".

Несколько фактов из жизни Андерсена

Крылатую фразу "А король-то голый!", истории Принцессы на горошине, маленькой Дюймовочки, которую полевая мышка пыталась выдать замуж за жадного соседа-крота, Гадкого утенка, Русалочки, девочки Герды, мечтавшей вызволить Кая из холодных рук Снежной королевы и многие-многие другие сказки великого датчанина, переведенные на 150 языков мира, знает каждый. Но мало кто читал десятки томов его прозы, поэзии и драматургии.

Андерсен писал сказки, стихи, повести, романы и баллады. Однако он не любил, когда его называли детским писателем. Вплоть до того, что приказал, чтобы на его памятнике не было ни одного ребенка, хотя первоначально монумент должны были окружать дети. Первое признание он получил в 1829 году, когда опубликовал приключенческий рассказ "Пешее путешествие от канала Холмен к восточной оконечности Амагера". В дальнейшем романы, новеллы и водевили давались автору тяжело - биографы полагают, что в моменты их сочинительства его постигал творческий кризис.

Некоторые уверяли, что Андерсен - незаконнорожденный сын датского короля Кристиана VIII, но на самом деле будущий литератор рос и воспитывался в бедной семье. Его отец был башмачником. Но именно он каждый вечер читал маленькому Гансу Андерсену арабские сказки "1001 ночь", перед сном погружая мальчика в волшебные истории Шахерезады. Еще отец с сыном обожали гулять по парку в Оденсе и побывали в театре, который произвел на ребенка неизгладимое впечатление.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Реальная жизнь для маленького Ганса Андерсена была суровым испытанием. Школу будущий писатель считал непосильной пыткой - в те времена наказания розгами были обыденным явлением. Когда Андерсен наотрез отказался посещать занятия, родители определили юношу в благотворительную школу для бедных детей. Получив начальное образование, Ганс стал учеником ткача, затем портным, позже трудился на сигаретной фабрике… В поисках лучшей жизни он переехал в Копенгаген, который в то время считался "скандинавским Парижем". Датский государственный деятель Йонас Коллин, который заведовал финансами в период царствования Фредерика VI, выделил непохожего на всех юношу и убедил короля оплатить образование молодого писателя.

Андерсен учился в престижных школах Слагельсе и Эльсинора за счет казны, хотя и не был прилежным учеником: всю жизнь делал орфографические и пунктуационные ошибки. Позже сказочник вспоминал, что студенческие годы снились ему в кошмарных снах, потому что ректор постоянно критиковал юношу.

Андерсен умел черпать вдохновение из самого обыденного. Лепесток цветка, маленький жучок, катушка с нитками - по его мнению, в этом мире было прекрасно все. И каждая горошинка могла получить из его рук удивительную биографию. Однако он не создавал утопический мир, где все живут долго и счастливо. Стойкого оловянного солдатика, насколько все это помнят, он отправил в горящий камин, обрекая одинокого человечка на погибель…

Прототипом Снежной королевы из одноименной сказки писателя стала оперная певица Женни Линд, в которую Андерсен влюбился в 1846 году. Андерсен одаривал красавицу стихами и щедрыми подарками, но та относилась к нему, как к брату, и не спешила отвечать взаимностью. Когда Андерсен узнал, что певица вышла замуж за британского композитора Отто Гольдшмидта, он погрузился в депрессию. И написал сказку "Снежная королева".

P.S.

"Путешествие с Андерсеном" можно совершить до 5 января в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте, в доме 53 (вход в музей Анны Ахматовой с Литейного проспекта, под арку дома 53, через Шереметевский сад).

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

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