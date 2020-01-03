Новогоднее чудо: Жительница Петрозаводска спасла сбитого машиной пса

Настоящее новогоднее чудо сотворила жительница Петрозаводска Елена Аминева. Она спасла собаку, которую сбила машина.

Об этом случае рассказали в группе "Республика Карелия". Все произошло 31 декабря. Елена увидела окровавленного пса, который из последних сил полз в сторону леса. Он получил серьезные травмы на дороге.

Жительница города не смогла просто пройти мимо. Она обзвонила все местные ветеринарные клиники, но те уже не работали. Принять животное и сделать операцию согласились только в Санкт-Петербурге. И тогда владельцы собак, более 70 человек, скинулись, собрали деньги, нашли такси. Собаку отвезли в клинику.

В новогоднюю ночь ветеринары сделали псу операцию и его жизни уже ничего не угрожает. А Елена написала: "Песа всем передает привет из клиники! От всего сердца спасибище всем людям, кто был и есть рядом с нами! Без вас мы бы с Песом не справились".