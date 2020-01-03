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03.01.2020 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новогоднее чудо: Жительница Петрозаводска спасла сбитого машиной пса

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: vk.com/gov_karelia Фото: vk.com/gov_karelia
Фото: vk.com/gov_karelia

Настоящее новогоднее чудо сотворила жительница Петрозаводска Елена Аминева. Она спасла собаку, которую сбила машина.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Жительница Пскова спасла от гибели нескольких енотов и лис

Об этом случае рассказали в группе "Республика Карелия". Все произошло 31 декабря. Елена увидела окровавленного пса, который из последних сил полз в сторону леса. Он получил серьезные травмы на дороге.

Жительница города не смогла просто пройти мимо. Она обзвонила все местные ветеринарные клиники, но те уже не работали. Принять животное и сделать операцию согласились только в Санкт-Петербурге. И тогда владельцы собак, более 70 человек, скинулись, собрали деньги, нашли такси. Собаку отвезли в клинику.

В новогоднюю ночь ветеринары сделали псу операцию и его жизни уже ничего не угрожает. А Елена написала: "Песа всем передает привет из клиники! От всего сердца спасибище всем людям, кто был и есть рядом с нами! Без вас мы бы с Песом не справились".

Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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