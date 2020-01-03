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03.01.2020 11:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В 2020 году выйдет продолжение фильма "Любовь и голуби"

Текст: Светлана Песоцкая
Крупнейший театр самого западного региона России - областной драматический планирует в следующем году всероссийскую премьеру - постановку пьесы "Когда голуби улетели".

Это произведение - продолжение пьесы Владимира Гуркина "Любовь и голуби", что легла в основу знаменитого советского фильма. Автор пьесы драматург Дмитрий Минченок передал "Голуби улетели" для первой постановки Калининграду, сообщил художественный руководитель театра Михаил Андреев. Ставить спектакль будет режиссер театра, Народный артист России Михаил Салес.

Фото: РИА Новости
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Ожидаются в театре в новом году и другие премьеры. В январе начинается работа над постановкой по детективной новелле знаменитого кенигсбергского сказочника, Гофмана "Мадемуазель де Скюдери. Хроника времен Людовика XIV". Рабочее название спектакля - "Тайны Парижа".

Пьесу по гофмановским мотивам написала калининградка, скрывающаяся под псевдонимом Анна Бейнер, а ставить ее будет главный режиссер петербургского театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов.

К 75-летию Победы театр планирует возродить пьесу на местном материале, которая много лет шла здесь с аншлагом. Драма "Вилла "Эдит" по повести Марка Баринова, действие которой происходит в Кенигсберге и в послевоенном Калининграде. Здесь есть и поиски сокровищ, и разоблачение шпионов, и тайны городских подземелий. Новое прочтение детективной драмы о советских разведчиках представит режиссер театра Вячеслав Виттих.

К осени ожидаются еще три премьеры. Вячеслав Виттих планирует драму с ярко выраженным нравственным конфликтом на основе "Салемских ведьм" Артура Миллера. Михаил Салес представит классику - "Доходное место" Островского. А на малой сцене театра молодой режиссер из Казани Регина Саттарова поставит спектакль о скандальном австрийском художнике Оскаре Кокошке.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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