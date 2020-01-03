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03.01.2020 22:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В горах Сочи состоялся пятый звездный хоккейный матч

Текст: Ирина Белова
Сегодня в ледовом дворце "Роза Хутор" под эгидой Ночной хоккейной лиги состоялся благотворительный хоккейный матч с участием звезд отечественного хоккея.

На лед в составе команд "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига" вышли двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная "Русская ракета" Павел Буре.

Фото: Пресс-служба администрации Железноводска
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Со счетом 17:11 победила команда "Легенды хоккея". Несмотря на то, что главным в этой игре был принцип "не победа, а участие", звезды продемонстрировали мастерство, подарив зрителям удовольствие от высококлассной игры.

"Получился отличный матч: много острых моментов и голов, приятно, что на поле была настоящая борьба. Надеюсь, зрителям понравилось. Мне кажется, нам удалось сделать из этой игры отличное зрелище", - сказал Вячеслав Фетисов.

Звездные матчи в горном кластере стали отличной традицией. Это уже пятый по счету, первый прошел в 2016 году.

"И каждый раз это настоящий праздник спорта и благотворительности", - отметил бизнесмен Владимир Потанин, выступающий в составе команды "Легенды хоккея".

Сборы от продажи билетов на матч составили 1,189 миллиона рублей. Эту сумму, как и в прошлые годы, удвоил Владимир Потанин. В итоге 2,378 миллиона рублей будут перечислена в Центр социальной помощи и адаптации "Лыжи Мечты" для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на горном курорте.

Спорт Хоккей Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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