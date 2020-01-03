По официальным данным Ямал ежегодно добывает и продает 500 тонн пантов и рогов. Главным образом в Китай, там панты - молодые рога оленя с кровью считаются "лекарством от смерти", в иерархии восточных снадобий препараты из них стоят на самой вершине. Рядом разве что женьшень. Значительно возросший уровень жизни в КНР и при этом стареющее население (как результат политики "одна семья-один ребенок") только подстегивают интерес к экзотической продукции с Крайнего Севера России. Никто не хочет стареть и умирать.

На Ямале средняя закупочная цена одного килограмма пантов у оленеводов - две тысячи рублей, максимум - четыре. В Китае они стоят уже 400-500 долларов. Так что есть резон заниматься этим бизнесом. Проблема в том, что этот рынок остается диким, полулегальным. Сегодня ни одно предприятие на Ямале не экспортирует панты напрямую, поскольку в России до сих пор отсутствуют ГОСТы на их заготовку и переработку. Не утвержден порядок выдачи разрешений на заготовку и переработку пантов. В прошлом году правительство Ямала вышло с инициативой принятия ветеринарно-санитарных правил заготовки рогов (пантов) северного оленя. Но проект пока находится на рассмотрении в Минсельхозе России.

Пробелы в законодательстве привели к бурному развитию черного рынка. Схема такая: перекупщики скупают у оленеводов панты, затем через посредников или напрямую переправляют через свободные экономические зоны за границу. В Китай продукция чаще всего поступает через Гонконг. Сколько Ямал теряет при этом в виде налогов и прямой прибыли оценить сложно. Как признаются в неофициальных разговорах представители власти, объемы черного рынка за последние год-два даже по самым скромным оценкам превысили пять миллиардов рублей в год. Эти же данные подтвердил, и потомственный оленевод Виктор Худи, уже несколько лет занимающийся заготовкой и скупкой пантов.

Панты на Ямале сегодня продавать гораздо выгоднее, чем мясо оленя. Даже после недавнего повышения закупочной цены оленины до 450 рублей за килограмм панты остаются вне конкуренции.

Между тем, как отмечают эксперты, способ легализации черного рынка пантов может активно заработать уже в самое ближайшее время. И дело даже не введении ГОСТов на рога.

- Система "Меркурий" предполагает четкое отслеживание любой животноводческой продукции от производителя к конечному потребителю, в том числе рогов и пантов, - отмечает Геннадий Деттер, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник сектора регионоведения Центра научного изучения Арктики. -А это значит, что ни один килограмм пантов невозможно будет реализовать нелегально. И перекупщики, скупающие сегодня у оленеводов продукцию, вынуждены будут выходить из тени, оформлять индивидуальные предприятия, если они хотят продолжать заниматься этим бизнесом. Процесс этот уже начался, и думаю, в конечном итоге приведет к тому, что рынок станет цивилизованным.

Отметим, экспорт пантов как никогда важен сейчас для Ямала. Сегодня поголовье оленей в ЯНАО достигло уже 770 тысяч, это самое большое стадо в мире. Но при этом корма - природных ягельников - хватает от силы для половины всех рогачей. Что грозит массовым падежом уже в ближайшие годы, и очень серьезными проблемами для оленеводов. Именно поэтому для тундровиков так важна глубокая переработка сырья, когда от одного оленя можно получить максимальную выгоду.