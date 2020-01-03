Рим запускает единый билет для туристов

C 2020 года туристам удастся посетить ключевые достопримечательности Рима по одному билету, сообщает столичная Il Messaggero.

Путешественникам предложат на выбор два тарифа. В тариф "Супер" стоимостью 16 евро входит посещение Колизея, Римского форума, Палатинского холма, Дома Августа, церкви Санта-Мария-Антиква и ряда других важных культурно-исторических объектов. "Полный" тариф (22 евро) предоставляет доступ ко всем локациям в течение двух дней.

Приобрести билеты можно как онлайн, так и в городских кассах.

Мэрия Рима рассчитывает, что новая система позволит сбалансировать количество посетителей на разных локациях "вечного города".