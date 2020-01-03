Россия еще на год продлила ответное продэмбарго

Ограничения на импорт сельхозпродукции в России будут действовать еще год - с 1 января по 31 декабря 2020 года. Правительство России при необходимости может вносить предложения об изменении предусмотренного срока действия отдельных специальных экономических мер.

Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции. Меры были предприняты "в целях защиты национальных интересов Российской Федерации". Под эмбарго попали некоторые виды птицы, мяса, молочной продукции, рыбы, а также орехи, фрукты и другая сельхозпродукция из государств, которые ввели санкции против России. Среди этих государств страны Евросоюза, США, Канада, Австралия и Норвегия.

По оценкам аналитиков, отечественный агропромышленный комплекс получил преимущества от продэмбарго, особенно на первом этапе. Российские аграрии смогли заместить продовольственный спрос своей продукцией. Кроме того, по некоторым продовольственным товарам Россия даже укрепила свои позиции на международном рынке.

В Минсельхозе России отмечают, что в стоимостном выражении к лидерам по закупкам российской продукции относится Китай, Турция, Египет, Казахстан, Иран, Южная Корея, Беларусь, Азербайджан и Нидерланды. Также российская продукция находит спрос в странах Юго-Восточной Азии, Африке, странах Персидского залива и Ближнего Востока.

В 2019 году Россия поставила на мировой рынок сельскохозяйственной продукции на сумму около 25 миллиардов долларов. К 2024 году эта цифра должна увеличиться до 45 миллиардов долларов.