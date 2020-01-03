Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Стал известен соперник российской сборной по 1/2 финала молодежного чемпионата мира. Им стала Швеция. Встреча состоится 4 января. Начало - в 17:00 по Москве.

В четвертьфинале "Тре крунур" оказались сильнее хозяев турнира чехов - 5:0. Дубль оформил Нильс Хегландер, по шайбе забросили Хуго Густафссон, Виктор Седерстрем и Давид Густафссон. В другом полуфинале встретятся финны и канадцы.

Отметим, что сборная Швеции - единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения в текущем розыгрыше чемпионата мира. Скандинавы обыграли Финляндию (3:2, ОТ), Швейцарию (5:2). Казахстан (6:2) и Словакию (6:2).

Что касается российской сборной, то команда Валерия Брагина потерпела два поражения - от Чехии (3:4) и США (1:3), и одержала три победы. Повержены были канадцы (6:0), немцы (6:1) и в четвертьфинале - швейцарцы (3:1).