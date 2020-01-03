Россияне в 2019 году выбрали овсянку, медведя и Штирлица

Итак, кто бы что ни говорил, а в России живут счастливые люди. Счастье, как выяснили социологи, для наших граждан - это букет из обычных человеческий радостей: наличие семьи, здоровья и работы. В какой-то степени весь этот счастливый коктейль есть у 81 процента россиян, сообщил ВЦИОМ.
Еще больше наших довольны своей работой. 85 процентов заявили об этом социологам. При этом половина "довольных" использовала при ответе слово "вполне". И это при том, что работаем мы в среднем примерно 49 часов в неделю - это больше привычного с советских времен графика: пять дней по восемь часов. И еще один положительный знак: 56 процентов россиян продолжили бы работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости.
В конце года ВЦИОМ решил вернуться к теме героизма в истории и современности. Итоги опроса не удивили. Героями отечества всех времен наши граждане назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу.
Те же социологи попробовали узнать, как должен выглядеть идеальный политический лидер. В эксперименте решили задействовать любимых киногероев. Вопрос так и стоял: "Кого из списка персонажей кино вы видите лидером страны?".
И вот что получилось. Симпатии россиян неизменны. Как и 20 лет назад, соотечественникам по душе Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны". Второе место занял профессор Преображенский из "Собачьего сердца". А за ним - Данила Багров ("Брат" и "Брат-2") и Мария Швецова ("Тайны следствия").
"За Штирлицем скрывается образ Владимира Путина, - считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - Победа Штирлица - знак того, что фигура сегодняшнего президента России психологически созвучна общественному запросу на то, каким должно быть "первое лицо"".
А вот главным символом страны большинство - 65 процентов - считает медведя. Это данные фонда "Общественное мнение". На втором месте матрешка! Поклонники медвежьей темы считают, что "медведь - это сила, могущество и размах", и это олицетворяет Россию. Впрочем, есть и такие, кто против "Михайлы Потапыча". Слишком "ленивый, много спит", заявили они.
2019 год принял эстафету у Года волонтера. Как сообщил в декабре ВЦИОМ, почти половина наших граждан (49%) думает, что волонтерами двигает желание чувствовать себя полезными. Абсолютное же большинство (88%) считает, что государство и органы власти обязаны помогать тем, кто бесплатно и в свободное от своей работы время творит добро.
Еще одна сфера общественной деятельности, которую высоко оценили россияне, - социальная реклама. Почти половина наших граждан (44 процента) уверены, что она придумана для того, что стало меньше насилия в семье, 42 процента вспомнили о борьбе с наркоманией, а 38 процента - с коррупцией. 34 процента считают, что задача такой рекламы - призыв к ответственному поведению на дорогах, а 32 - к борьбе с алкоголизмом.
Неплохой гастрономический итог года: почти половина россиян, а точнее сорок восемь процентов, следят за тем, что они едят, и употребляют в пищу правильные продукты. Что скрывается под понятием "правильное питание"?
Прежде всего - отказ от вредных продуктов, так ответили 43 процента опрошенных. Чуть больше трети убеждены, что правильный рацион - это есть часто, но маленькими порциями. 33 процента уповают на питье чистой воды, столько же следят за натуральностью пищи. Причем, такая диета нравится прежде всего женщинам.
Россия оказалась почти на верхушке рейтинга стран, где больше всего семей, которые держат домашних животных. По данным международного онлайн-исследования, проведенного компанией Gfk в 22 странах мира, доля российских семей, где есть домашние питомцы оставила 73 процента.
По данным ВЦИОМ, эта цифра чуть пониже - 68 процентов. Но и это неплохой результат. В Мексике держат дома живность 80 процентов опрошенных, в Аргентине - 75 процентов, в США и Бразилии - по 70 процентов. Но в перечисленных странах больше любят собак (собакам) - до 60 процентов, то в России люди чаще предпочитают заводить кошек - 57 процентов.