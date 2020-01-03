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03.01.2020 12:00
Рубрика: Общество

Россияне в 2019 году выбрали овсянку, медведя и Штирлица

Текст: Елена Новоселова
"Российская газета", через опросы ведущих социологических институтов страны, весь год наблюдала за общественными трендами в России. Сегодня мы подводим итоги этого коллективного исследования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Про жизнь

Итак, кто бы что ни говорил, а в России живут счастливые люди. Счастье, как выяснили социологи, для наших граждан - это букет из обычных человеческий радостей: наличие семьи, здоровья и работы. В какой-то степени весь этот счастливый коктейль есть у 81 процента россиян, сообщил ВЦИОМ.

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Еще больше наших довольны своей работой. 85 процентов заявили об этом социологам. При этом половина "довольных" использовала при ответе слово "вполне". И это при том, что работаем мы в среднем примерно 49 часов в неделю - это больше привычного с советских времен графика: пять дней по восемь часов. И еще один положительный знак: 56 процентов россиян продолжили бы работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости.

Про героев

В конце года ВЦИОМ решил вернуться к теме героизма в истории и современности. Итоги опроса не удивили. Героями отечества всех времен наши граждане назвали маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Те же социологи попробовали узнать, как должен выглядеть идеальный политический лидер. В эксперименте решили задействовать любимых киногероев. Вопрос так и стоял: "Кого из списка персонажей кино вы видите лидером страны?".

Фото: iStock
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И вот что получилось. Симпатии россиян неизменны. Как и 20 лет назад, соотечественникам по душе Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны". Второе место занял профессор Преображенский из "Собачьего сердца". А за ним - Данила Багров ("Брат" и "Брат-2") и Мария Швецова ("Тайны следствия").

"За Штирлицем скрывается образ Владимира Путина, - считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. - Победа Штирлица - знак того, что фигура сегодняшнего президента России психологически созвучна общественному запросу на то, каким должно быть "первое лицо"".

А вот главным символом страны большинство - 65 процентов - считает медведя. Это данные фонда "Общественное мнение". На втором месте матрешка! Поклонники медвежьей темы считают, что "медведь - это сила, могущество и размах", и это олицетворяет Россию. Впрочем, есть и такие, кто против "Михайлы Потапыча". Слишком "ленивый, много спит", заявили они.

Про волонтеров

2019 год принял эстафету у Года волонтера. Как сообщил в декабре ВЦИОМ, почти половина наших граждан (49%) думает, что волонтерами двигает желание чувствовать себя полезными. Абсолютное же большинство (88%) считает, что государство и органы власти обязаны помогать тем, кто бесплатно и в свободное от своей работы время творит добро.

Фото: iStock
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Еще одна сфера общественной деятельности, которую высоко оценили россияне, - социальная реклама. Почти половина наших граждан (44 процента) уверены, что она придумана для того, что стало меньше насилия в семье, 42 процента вспомнили о борьбе с наркоманией, а 38 процента - с коррупцией. 34 процента считают, что задача такой рекламы - призыв к ответственному поведению на дорогах, а 32 - к борьбе с алкоголизмом.

Про еду

Неплохой гастрономический итог года: почти половина россиян, а точнее сорок восемь процентов, следят за тем, что они едят, и употребляют в пищу правильные продукты. Что скрывается под понятием "правильное питание"?

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Прежде всего - отказ от вредных продуктов, так ответили 43 процента опрошенных. Чуть больше трети убеждены, что правильный рацион - это есть часто, но маленькими порциями. 33 процента уповают на питье чистой воды, столько же следят за натуральностью пищи. Причем, такая диета нравится прежде всего женщинам.

Про кошек и собаках

Россия оказалась почти на верхушке рейтинга стран, где больше всего семей, которые держат домашних животных. По данным международного онлайн-исследования, проведенного компанией Gfk в 22 странах мира, доля российских семей, где есть домашние питомцы оставила 73 процента.

Фото: iStock
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По данным ВЦИОМ, эта цифра чуть пониже - 68 процентов. Но и это неплохой результат. В Мексике держат дома живность 80 процентов опрошенных, в Аргентине - 75 процентов, в США и Бразилии - по 70 процентов. Но в перечисленных странах больше любят собак (собакам) - до 60 процентов, то в России люди чаще предпочитают заводить кошек - 57 процентов.

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