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03.01.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Российским рыбоводам упростили порядок получения земли

Текст: Алена Узбекова
Российским рыбоводам упростили получение земельных участков под размещение объектов водной инфраструктуры. Поправки об этом в закон об аквакультуре и в Земельный кодекс вступили в силу с 1 января 2020 года.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Закон вводит механизм, по которому можно заключить договор аренды земельного участка без проведения торгов, если на нем будет построен капитальный объект для целей аквакультуры. Это правило действует в отношении всех видов земельных участков, в том числе, земли сельхозназначения, если на них расположены пруды и обводненные карьеры. Исключение - лесные участки, для которых процедура торгов сохраняется, рассказали "РГ" в Росрыболовстве.

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"Для эффективного выращивания объектов аквакультуры хозяйствам необходимо создать сопутствующую инфраструктуру, включая сооружения для подготовки рыбопосадочного материала, склады для хранения кормов, оборудования, бытовки и многое другое. В связи с этим и решено предоставить рыбоводным хозяйствам право пользоваться землей для целей аквакультуры, находящейся в государственной или муниципальной собственности", - рассказал "РГ" начальник Управления аквакультуры Росрыболовства Александр Малашенко.

Договор аренды земельного участка будет заключаться на срок действия договора пользования рыбоводным участком. В случае размещения для целей аквакультуры временных построек земельный участок не нужен, а соответствующая деятельность будет вестись на основании решения субъекта Российской Федерации.

Фото: iStock
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Нововведение позволит поддержать отечественные аквакультурные предприятия, отмечают в Росрыболовстве. Раньше рыбоводы зачастую не могли возвести рядом с садками инфраструктуру, потому что прибрежная зона уже была сдана в аренду другому лицу. Долгожданные поправки снимут эту проблему и станут очередным шагом на пути развития аквакультуры.

К 2030 году в России планируется втрое увеличить объем производства аква- и марикультуры - почти до 620 тысяч тонн.

Сегодня в товарном рыбоводстве занято 4,3 тысячи предприятий. В акваториях России им предоставлено в пользование около 4 тысяч участков общей площадью 500 тысяч гектаров.

Экономика Недвижимость Земля Вступают в силу в январе 2020 года Буква закона

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