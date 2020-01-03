Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Компания Samsung официально представила два новых смартфона, которые пополнили линейки S10 и Note10. Модели получили названия Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.

Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Фото: Samsung

Galaxy S10 Lite оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).

Аппарат работает на базе "почти топового" чипсета Snapdragon 855, имеет 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Камера поддерживает систему оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

В свою очередь, Galaxy Note10 Lite оснащается таким же 6,7-дюймовым экраном с аналогичным разрешением, но поддерживает работу с электронным пером S Pen, которое позволяет делать заметки и удаленно управлять некоторыми функциями смартфона. Объем оперативной и постоянной памяти устройства такой же, как у S10 Lite, а процессор используется фирменный самсунговски - Exynos 9810.

Что касается основной камеры, то у Galaxy Note10 Lite она тоже тройная и имеет стандартный, широкоугольный и телезум-объективы. Ее разрешение составляет 12 Мп, фронтальной - 32 Мп.

Как сообщает Samsung, российская стоимость Galaxy S10 Lite составит 44990 рублей, Note10 Lite - 33990 рублей.