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03.01.2020 20:00
Рубрика: Спорт

Сборная России по теннису стала лидером своей группы на ATP Cup

Текст: Артур Нанян
Мужская сборная России возглавила свою группу благодаря победе над Италией в командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), проходящем в Австралии. Россияне выиграли со счетом 3:0.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Первое очко нашей команде принес Карен Хачанов, в двух сетах сломивший сопротивление Стефано Травальи - 7:5, 6:3. После встречи Хачанов отметил, что ему было непросто играть с незнакомым соперником.

Фото: РИА Новости
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"Эта была первая победа в новом сезоне. Конечно, мне очень приятно. У меня ушло немного времени, чтобы адаптироваться к его действиям. Если честно, я мало что знал о Травальи. Он агрессивно начал матч, будто не было никакого давления. Но я справился и счастлив", - подчеркнул Карен.

Во втором матче противостояния Даниил Медведев в трех сетах победил Фабио Фоньини - 1:6, 6:1, 6:3. После игры Медведев объяснил, почему он провалил первый сет.

"В первой партии я играл в оборонительный теннис. Фабио меня просто уничтожил. Во втором сете я поменял стиль игры, и это позволило мне одержать победу", - сказал Медведев в эфире телеканала "Матч! Игра".

Наконец, в парном матче Хачанов с Медведевым оказались сильнее в двух сетах Симоне Болелли и Паоло Лоренци - 6:4, 6:3. В другой встрече группы "D" американцы уступили Норвегии со счетом 1:2. Во втором туре Россия сыграет с США, а итальянцы - с норвежцами. Оба поединка пройдут в Перте 5 января.

Справка "РГ"

В турнире ATP Cup принимают участие 24 национальные сборные, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две сильнейшие команды, занявшие вторые места, пробьются в плей-офф. Матчи между сборными состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Завершатся соревнования 12 января.

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