Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам

Школьники, продемонстрировавшие высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, могут рассчитывать на получение от государства гранта в размере 125 тысяч рублей.

Постановлением правительства премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления и выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим особые способности и высокие достижения в математике, информатике и цифровых технологиях. Выплаты будут организованы в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Претендовать на поощрение могут молодые люди в возрасте до 18 лет включительно, получающие основное общее или среднее общее образование и имеющие достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и других интеллектуальных конкурсов. Для этого необходимо занять в конкурсе ранговое место. Высшим уровнем считаются международные и всероссийские мероприятия.

Гранты также предусмотрены обладателям наград за результаты научно-исследовательской работы по соответствующим направлениям при условии, что они имеют прикладной характер и практическое применение, и лицам, получившим патент на научный результат интеллектуальной деятельности в математике, информатике и цифровых технологиях.

Единовременная выплата составит 125 тысяч рублей. В 2020 году предполагается предоставить 850 грантов, а в течение трех лет их получат 13500 обучающихся.