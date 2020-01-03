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03.01.2020 08:58
Рубрика: Власть

Школьников предложили учить безопасному использованию пиротехники

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Шеметов Максим/ТАСС Фото: Шеметов Максим/ТАСС
Фото: Шеметов Максим/ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники. По его мнению, такие занятия необходимы накануне зимних каникул. Свое предложение депутат уже направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Видео: Как выбрать безопасную пиротехнику

- Увлечение пиротехникой часто приводит к печальным последствиям, - говорит парламентарий. - Не зная техники безопасности, пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети порой получают тяжелые травмы.

По словам депутата, сегодня продажа салютов детям ограничена. Но случается так, что петарды все равно попадают в руки несовершеннолетним через "серые каналы".

- Прошу рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования пиротехнических и иных средств (имеющих потенциальную опасность), - предлагает Милонов. - Подобные уроки можно проводить накануне зимних каникул: учителя и специалисты могут рассказывать о правилах, демонстрировать правильные методы запуска салютов.

Депутат считает: такие уроки стали бы эффективной мерой профилактики. В первую очередь - сезонного детского травматизма.
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Напомним, ранее врачи назвали "РГ" самые опасные для школьников зимние развлечения. Среди них - "тюбинг" (ватрушки). Катание с не обустроенных по правилам горок приводит порой к самым тяжелым последствиям и травмам: на ватрушках очень сложно маневрировать и тормозить.

Петарды врачи тоже считают одной из опасных забав. Маленьким детям вообще запрещено давать их в руки.

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