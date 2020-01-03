Сирийские военные отбили атаки боевиков на юге Идлиба

Военнослужащие сирийской армии дали в четверг отпор бандформированиям, попытавшимся вернуть под свой контроль утраченные позиции на юго-востоке провинции Идлиб. Правительственные войска уничтожили три заминированных автомобиля, противник понес серьезные потери.

По данным агентства SANA, военные действия возобновились на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников. Боевики воспользовались непогодой и предприняли там вооруженную вылазку в районе населенных пунктов Эт-Тах и Джирджаназ, пишет ТАСС. Также информация о нападении поступила с линии фронта Абу-Духур - Саракиб, где войскам удалось отбить контратаку и отбросить боевиков от своих позиций.

Напомним, с 19 декабря военные и ополченцы освободили 46 населенных пунктов и ферм на юго-востоке Идлиба. Под контроль армии Сирии вернулась территория в 320 квадратных километров. Войска продвигаются сейчас по шоссе Абу-Мекка - Маарет- Нааман и находятся в 10 км от форпоста боевиков. Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.