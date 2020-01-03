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03.01.2020 12:32
Рубрика: В мире

Сколько жители Евросоюза тратят на походы в рестораны

Текст: Александр Гасюк
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно распространенному 1 января отчёту статистического агентства Европейского союза Eurostat, жители ЕС в 2018 году потратили более 600 миллиардов евро в ресторанах, кафе и закусочных, что эквивалентно 3,8% от общего ВВП "единой Европы".

При этом больше всего на походы в заведения европейского общепита тратили граждане Ирландии (14,4% от общего дохода домохозяйств), Испании (13%), Мальты (12,6%) и Греции (12,4%).

Фото: pixabay.com
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А меньше всего в Румынии (1,9%), Польше (3%) и Литве (3,4%), что наглядно демонстрирует, насколько отличаются в своих потребительских предпочтениях и уровне доходов страны Восточной Европы от остальных членов Евросоюза. Причем в Литве и Румынии зафиксирован наибольший спад в данной категории расходов.

По данным Eurostat, в целом же за период с 2008 по 2018 год расходы на угощения в ресторанах выросли в большинстве стран ЕС и в среднем составили 7% от доходов европейских домохозяйств.

Напомним, что в декабре 2019 года эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости также изучили расходы граждан европейских стран на кафе, рестораны и отели. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб.

Самые высокие затраты, согласно отечественному исследованию, оказались в Швейцарии (11%), Греции (10,8%) и Испании (9,9%), а самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%). В России этот показатель находится на уровне 3,5%.

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