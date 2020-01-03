Новости

Случаи гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофах. Досье 09:20
Глава UFC сожалеет, что не смог провести бой с участием Федора Емельяненко 09:05
Mazda CX-5 подверглась тюнингу в стиле Дакара 09:00
Школьников предложили учить безопасному использованию пиротехники 08:58
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире 08:47
Новый Mitsubishi Outlander выйдет во второй половине 2020 года 08:41
"Калгари" устроил кошмар для Панарина 08:35
Косачев: Убийство генерала КСИР грозит столкновениями шиитов с США в Ираке 08:17
Врач объяснил, как быстро убрать живот после праздников 08:07
На камчатке произошли два землетрясения за утро 07:58
Кучеров и Василевский обыграли "Монреаль" 07:43
На ВДНХ стартует космический квест для детей 07:32
На курильском вулкане произошел пепловый выброс 07:26
Советник Роухани: США создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке 07:16
Военные РФ и Турции помогли восстановить электростанцию на севере Сирии 06:56
Клонированная якутская лайка родила семь щенков 06:52
На Камчатке семь человек пострадали при столкновении двух машин 06:30
Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада 06:27
Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту 05:51
Приморец в Новый год зарезал двух друзей из-за сожженной шапки 05:49
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни 05:16
В США подтвердили причастность к ракетным ударам по Багдаду 05:02
ВВС Польши начали охранять воздушное пространство стран Балтии 04:45
Число жертв ракетной атаки аэропорта Багдада увеличилось до семи 04:18
У животных с "Земли леопарда" появилась собственная "социальная сеть" 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 09:20
Рубрика: В мире

Случаи гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофах. Досье

Текст: Наталия Ячменникова

Произошедшая в Судане авиакатастрофа военно-транспортного самолета Ан-12 , унесла жизни, по уточненным данным, 18 человек. В том числе как передает Reuters, трех судей. Самолет, следовавший в Хартум, разбился через пять минут после вылета из аэропорта Эль-Генейны, административного центра региона Западный Дарфур, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
Что представляет из себя Fokker 100: Эксперт - о катастрофе под Алма-Атой

По данным авиационных экспертов, в 2001-м, 2005-м и 2012-м годах в Судане произошли авиакатастрофы, в которых погибли высокопоставленные чиновники страны. Так, 5 апреля 2001 года на юге страны разбился военно-транспортный самолет, перевозивший специального представителя министра обороны страны и еще 13 военных чиновников. Среди погибших были 12 генералов и 2 полковника. Таким образом, согласно местным источникам, суданская армия фактически оказалась обезглавленной.

31 июля 2005 года на границе Судана и Кении разбился вертолет, на котором летел первый вице-президент Судана Джон Гаранг. А 19 августа 2012 года близ города Талоди разбился пассажирский Ан-26-100 местной авиакомпании Alfa Airlines. Самолет выполнял рейс из Хартума. Погибли все 32 человека, находившиеся на борту, в том числе два члена правительства Судана: министр по делам наставлений и пожертвований, а также государственный министр охраны окружающей среды.

Бортом, который разбился 2 января 2019 года, должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам. Начато расследование крушения самолета.

Справка "РГ"

Случаи гибели высокопоставленных чиновников разных стран в авиакатастрофах с 2008 года.

4 ноября 2008 года потерпел крушение бизнес-джет Learjet 45 правительства Мексики, на котором группа чиновников возвращалась в Мехико из штата Сан-Луис-Потоси. На борту находились девять человек - три члена экипажа и шесть пассажиров, включая министра внутренних дел страны Хуана Камило Моуриньо. Все они погибли.

10 апреля 2010 года пассажирский Ту-154М, следовавший специальным рейсом из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный". На борту находились президент Польши Лех Качиньский и делегация представителей польской политической и военной элиты, направлявшиеся на траурные мероприятия памяти жертв Катыни.

Фото: Павел Александров/ТАСС
Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы в Казахстане

18 августа 2012 года на Филиппинах легкомоторный самолет Piper PA-34-200 Seneca I компании Aviatour Air, следовавший из города Себу в город Нага, упал в море при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Масбате. На борту находились министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин, его помощник и двое пилотов. Помощник успел выскочить из падающего в воду самолета и был спасен рыбаками.

19 августа 2012 года близ города Талоди (Судан) разбился пассажирский Ан-26-100 местной авиакомпании Alfa Airlines. Самолет выполнял рейс из Хартума в Талоди. Погибли два члена правительства Судана.

10 июня 2012 года вертолет Eurocopter AS350 Ecureuil кенийской полиции, вылетевший из аэропорта Уилсон (Найроби) в провинцию Ньянза, упал на поросшей лесом территории близ столицы Кении. Погибли министр местной администрации и национальной безопасности Кении, его заместитель и двое офицеров полиции - телохранителей министра.

17 мая 2014 года пассажирский Ан-74ТК-300 правительства Лаоса, перевозивший высокопоставленных чиновников этой страны из аэропорта Ваттай (Вьентьян) в провинцию Сиангкхуанг, при заходе на посадку в Пхонсаване опустился ниже безопасной высоты, задел стойками шасси деревья, опрокинулся, разбился и сгорел. Погибли 16 человек, в том числе вице-премьер и министр национальной обороны Лаоса, его супруга, министр общественной безопасности, мэр Вьентьяна, представители министерств, ведомств и канцелярии правительства. Выжила только одна женщина.

Наиболее значимой в мировом масштабе политической фигурой, ставшей жертвой авиакатастрофы, был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций швед Даг Яльмар Агне Карл Хаммаршельд. Его самолет разбился 18 сентября 1961 года, когда генсек ООН направлялся с миротворческой миссией в Конго. Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных представителей ООН.

В мире Африка Судан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Авиакатастрофы

Главное сегодня

Пентагон объявил об убийстве генерала КСИР при обстрелах Багдада
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР