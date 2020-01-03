Случаи гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофах. Досье

Произошедшая в Судане авиакатастрофа военно-транспортного самолета Ан-12 , унесла жизни, по уточненным данным, 18 человек. В том числе как передает Reuters, трех судей. Самолет, следовавший в Хартум, разбился через пять минут после вылета из аэропорта Эль-Генейны, административного центра региона Западный Дарфур, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

По данным авиационных экспертов, в 2001-м, 2005-м и 2012-м годах в Судане произошли авиакатастрофы, в которых погибли высокопоставленные чиновники страны. Так, 5 апреля 2001 года на юге страны разбился военно-транспортный самолет, перевозивший специального представителя министра обороны страны и еще 13 военных чиновников. Среди погибших были 12 генералов и 2 полковника. Таким образом, согласно местным источникам, суданская армия фактически оказалась обезглавленной.

31 июля 2005 года на границе Судана и Кении разбился вертолет, на котором летел первый вице-президент Судана Джон Гаранг. А 19 августа 2012 года близ города Талоди разбился пассажирский Ан-26-100 местной авиакомпании Alfa Airlines. Самолет выполнял рейс из Хартума. Погибли все 32 человека, находившиеся на борту, в том числе два члена правительства Судана: министр по делам наставлений и пожертвований, а также государственный министр охраны окружающей среды.

Бортом, который разбился 2 января 2019 года, должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам. Начато расследование крушения самолета.

Справка "РГ"

Случаи гибели высокопоставленных чиновников разных стран в авиакатастрофах с 2008 года.

4 ноября 2008 года потерпел крушение бизнес-джет Learjet 45 правительства Мексики, на котором группа чиновников возвращалась в Мехико из штата Сан-Луис-Потоси. На борту находились девять человек - три члена экипажа и шесть пассажиров, включая министра внутренних дел страны Хуана Камило Моуриньо. Все они погибли.

10 апреля 2010 года пассажирский Ту-154М, следовавший специальным рейсом из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный". На борту находились президент Польши Лех Качиньский и делегация представителей польской политической и военной элиты, направлявшиеся на траурные мероприятия памяти жертв Катыни.

18 августа 2012 года на Филиппинах легкомоторный самолет Piper PA-34-200 Seneca I компании Aviatour Air, следовавший из города Себу в город Нага, упал в море при попытке совершить аварийную посадку в аэропорту Масбате. На борту находились министр внутренних дел и местного самоуправления Филиппин, его помощник и двое пилотов. Помощник успел выскочить из падающего в воду самолета и был спасен рыбаками.

19 августа 2012 года близ города Талоди (Судан) разбился пассажирский Ан-26-100 местной авиакомпании Alfa Airlines. Самолет выполнял рейс из Хартума в Талоди. Погибли два члена правительства Судана.

10 июня 2012 года вертолет Eurocopter AS350 Ecureuil кенийской полиции, вылетевший из аэропорта Уилсон (Найроби) в провинцию Ньянза, упал на поросшей лесом территории близ столицы Кении. Погибли министр местной администрации и национальной безопасности Кении, его заместитель и двое офицеров полиции - телохранителей министра.

17 мая 2014 года пассажирский Ан-74ТК-300 правительства Лаоса, перевозивший высокопоставленных чиновников этой страны из аэропорта Ваттай (Вьентьян) в провинцию Сиангкхуанг, при заходе на посадку в Пхонсаване опустился ниже безопасной высоты, задел стойками шасси деревья, опрокинулся, разбился и сгорел. Погибли 16 человек, в том числе вице-премьер и министр национальной обороны Лаоса, его супруга, министр общественной безопасности, мэр Вьентьяна, представители министерств, ведомств и канцелярии правительства. Выжила только одна женщина.

Наиболее значимой в мировом масштабе политической фигурой, ставшей жертвой авиакатастрофы, был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций швед Даг Яльмар Агне Карл Хаммаршельд. Его самолет разбился 18 сентября 1961 года, когда генсек ООН направлялся с миротворческой миссией в Конго. Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных представителей ООН.