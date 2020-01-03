СМИ: Мужчина расстрелял любовника супруги в мэрии французского города

Неизвестный мужчина в пятницу открыл огонь в мэрии французского города Дре, расположенного примерно в 75 километрах от Парижа. По данным местных правоохранителей, которые привело агентство AFP, злоумышленник был вооружен охотничьим ружьем.

Около 10 утра по местному времени мужчина вошел в здание мэрии и ранил одного из сотрудников, а затем покончил с собой. Ранение сотрудника мэрии оценивается как тяжелое, но его жизнь вне опасности.

По предварительной версии, мотивом преступления мог быть бытовой конфликт стрелявшего с пострадавшим. В частности, местный телеканал BFM TV утверждает, что раненый сотрудник мэрии был любовником жены нападавшего.