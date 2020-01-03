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03.01.2020 16:17
Рубрика: Власть

Специалисты ВКС РФ обеспечили запуски 20 космических аппаратов в 2019 году

Текст: Иван Егоров
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Рогозин рассказал о главных конкурентах России в космосе

В 2019 году специалисты Космических войск ВКС России обеспечили проведение запусков 20 российских космических аппаратов различного назначения. Об этом сегодня сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, запуски были проведены с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. При этом 9 космических аппаратов были приняты на управление Главным испытательным космическим центром имени Г.С. Титова, который входит в состав Космических войск Воздушно-космических сил.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Всего в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 150 космических аппаратов различного назначения. Как отметили в военном ведомстве, в течение минувшего года "дежурные силы ГИКЦ имени Г.С.Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки". При этом около 70 процентов всех российских спутников находится под непосредственным управлением наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

Власть Безопасность Армия Общество Космос Правительство Минобороны

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