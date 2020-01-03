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03.01.2020 22:36
Рубрика: В мире

США отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Текст: Игорь Дунаевский

Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Фото: KHAMENEI.IR / AFP
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По словам источника, дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее глава Пентагона Майк Эспер уже заявлял после атаки на американское посольство в Багдаде, что Вашингтон отправит на Ближний Восток 750 солдат.

В пятницу Пентагон сообщил, что в ходе операции в окрестностях Багдада американскими военными был ликвидирован генерал Сулеймани. Помимо этого, погибли замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек.

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