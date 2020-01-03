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03.01.2020 05:16
Рубрика: В мире

Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сауна повышает продолжительность человеческой жизни, считает профессор японского Университета Дзюнтэндо Сигэо Хории, который также возглавляет Японское общество антивозрастной медицины.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Назван неожиданный эффект воздействия сауны на сердце и сосуды

Ученый рекомендует посещать сауну даже жарким и влажным летом, типичным для островного государства, отмечает газета "Йомиури симбун". Парение в сауне помогает восстановить физические силы, снять умственное напряжение и накопленный стресс. Она стимулирует симпатические нервы и снижает окислительный стресс.

Регулярные походы в сауну улучшают обмен веществ в организме. Кроме того, у людей во время парения выделяются эндорфины, так называемые гормоны счастья, что в свою очередь улучшает настроение.

Не следует избегать после парения в сауне обливания холодной водой. Смена температуры омолаживает кожу. Специалист рекомендует ходить в сауну в том числе и людям пожилого возраста, естественно, при отсутствии у них соответствующих противопоказаний.

Хории-сан подчеркивает, что сауна по своему эффекту схожа с физической нагрузкой. При правильном использовании она способна снизить повышенное кровяное давление и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Вместе с тем профессор предупреждает, что ни в коем случае не следует находиться в сауне после употребления алкогольных напитков. Пренебрежение этим правилом может дать обратный эффект и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

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