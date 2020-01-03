Устюгов стал вторым в масс-старте на "Тур де Ски", Большунов - третьим

Сразу двое россиян попали в тройку призеров по итогам масс-старта классическим стилем, прошедшим в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Победу в соревновании одержал норвежец Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию в 15 километров за 39 минут 51,0 секунды. На втором месте финишировал Сергей Устюгов, уступивший Клебо 0,7 секунды. Ну а замкнул тройку лидеров Александр Большунов (+1,0).

В первую десятку по итогам гонки среди россиян также попали Андрей Ларьков (четвертое место) и Денис Спицов (седьмое). Что касается остальных наших соотечественников, то Артем Мальцев финишировал 12-м, Андрей Мельниченко - 15-м, Иван Якимушкин - 17-м, Глеб Ретивых - 55-м.

Отметим, что в общем зачете "Тур де Ски" первую строчку сохранил Большунов. Его результат после пяти гонок - 2 часа 24 минуты 39 секунд. Вторую позицию занимает Клебо (+0,18), отодвинувший на третье место Устюгова (+0,21).

"Тур де Ски" завершится 5 января.