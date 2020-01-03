В 2019 году было запущено 574 спутника

В результате пусков ракет-носителей в 2019 году на околоземную орбиту было выведено 433 космических аппарата. Еще 141 спутник был запущен с борта МКС или отделен от других космических аппаратов.

Итого - 574 аппарата "вышли" в космос. Это на 28 процентов больше, чем количество рукотворных объектов, появившихся в космосе за год до этого - сообщают "Новости космонавтики". Еще пять космических аппаратов были утеряны в результате аварий.

Практические весь "прирост" обеспечили спутники системы интернет-связи Илона Маска типа Starlink.

Если брать национальную принадлежность запущенных спутников, то в основном это были американские космические аппараты, большие и маленькие - 389 спутников. "Преимущество" американцев стало подавляющим - более двух третей от общего числа запущенных объектов. На втором месте идет Китай, а на третьем и четвертом местах практически с идентичными показателями - Россия и Индия.

Как сообщил, подводя итоги 2019 года, Роскосмос, в России были обеспечены пуски 25 ракет космического назначения, что превысило количество пусков в 2018 году (19 успешных пусков). При этом доля успешных запусков была обеспечена на уровне 100 процентов.

На различные орбиты (с учетом запусков с Гвианского космического центра) было выведено 73 космических аппарата. В это число также вошли два аппарата "Глонасс-М", запущенные в порядке ротации отечественной навигационной группировки. На конец ушедшего года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 спутника.