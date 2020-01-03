В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен. Так в 2017 году было добыто 549 миллионов тонн, а в 2018-м - 556 миллионов.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное диспетчерское управление нефтяной промышленности Топливно-энергетического комплекса Министерства топлива и энергетики РФ. Статистика свидетельствует, что нефтяная промышленность СССР установила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году. Тогда добыча составила 569,5 миллиона тонн. А после этого она снижалась, упав до 303 миллионов тонн в 1996 году.

Отмечается также, что экспорт нефти из России в 2019 году достиг 266,106 миллиона тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее.