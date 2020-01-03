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03.01.2020 18:14
Рубрика: В мире

В Болгарии повысили пенсионный возраст

Текст: Александр Гацак (София)

В Болгарии продолжилось повышение возраста выхода на пенсию.

Фото: РИА Новости
Болгария с 1 января начала получать газ по "Турецкому потоку"

Теперь он составляет 61 год с половиной для женщин и 64 года и 3 месяца для мужчин. При этом стаж работы у женской части населения должен быть не менее 35 лет и 10 месяцев. У мужчин - на три года больше. В ином случае все болгары могут уйти на пенсию в возрасте 66 с половиной лет, но только при наличии пятнадцатилетнего стажа.

В соответствии с планами правительства пенсионный возраст будет плавно повышаться, чтобы к 2037 году он составлял 65 лет и для мужчин, и для женщин.

В настоящее время минимальная пенсия в Болгарии равняется 219,43 левам (приблизительно 8800 рублей).

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