В Израиле нашли монеты времен легендарного халифа Гаруна Аль-Рашида

Ancient Potter's Secret 'Piggy Bank' Uncovered in 1,200-Year-Old Ceramics Kiln in Israel https://t.co/ofdA5XNa86 pic.twitter.com/DxyDVRkWew — Live Science (@LiveScience) January 2, 2020

Израильские археологи обнаружили в древней гончарной мастерской города Явна, располагающегося между Иерусалимом и Средиземным морем, тайник с золотыми монетами. Артефакты датируются IX веком нашей эры.

Семь прекрасно сохранившихся динаров, как сообщает Lives Cience, находились в керамическом горшочке для пищи и, возможно, принадлежали гончару.

По словам эксперта-нумизмата Роберта Кула, часть монет относится к правлению багдадского халифа Гаруна Аль-Рашида (786-809 годах нашей эры), который позже стал центральным персонажем в сборнике сказок "Тысяча и одна ночь".

Другие золотые дирхемы отчеканены исламскими правителями из Северной Африки и Туниса.