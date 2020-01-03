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03.01.2020 13:18
Рубрика: В мире
Проект: Наука

В Израиле нашли монеты времен легендарного халифа Гаруна Аль-Рашида

Текст: Николай Грищенко

Израильские археологи обнаружили в древней гончарной мастерской города Явна, располагающегося между Иерусалимом и Средиземным морем, тайник с золотыми монетами. Артефакты датируются IX веком нашей эры.

Фото: iStock
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Семь прекрасно сохранившихся динаров, как сообщает Lives Cience, находились в керамическом горшочке для пищи и, возможно, принадлежали гончару.

По словам эксперта-нумизмата Роберта Кула, часть монет относится к правлению багдадского халифа Гаруна Аль-Рашида (786-809 годах нашей эры), который позже стал центральным персонажем в сборнике сказок "Тысяча и одна ночь".

Другие золотые дирхемы отчеканены исламскими правителями из Северной Африки и Туниса.

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