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03.01.2020 07:25
Рубрика: Общество

В мире отмечается День рождения соломинки для коктейлей

Текст: Наталия Ячменникова
В мире существуют самые необычные праздники. Чего стоят, например, такие: Международный день заливщиков льда, Международный день "Спасибо", День осведомленности о пингвинах, Международный день объятий или Международный день экскимо. Кстати, все перечисленные отмечаются в январе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но если историю некоторых из таких "дней" проследить иногда бывает очень сложно, то вот День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day), который отмечается сегодня, имеет ясную "биографию".

Фото: iStock
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Оказывается, первую искусственную соломинку для коктейля еще в конце 80-х годов 19-го века изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. По интернету гуляет легенда: однажды Марвин, у которого, как сейчас бы сказали, начал прогорать бизнес, в тяжких раздумьях потягивал коктейль через ржаную соломинку. Но волокна ее расщепились и "процесс пития" нарушился.

В раздражении Стоун отрезал полоску от листа бумаги и, намазав край по длине клеем, намотал его спиралью на карандаш. А затем снял полученную трубочку. Пить через нее коктейль стало намного удобнее, однако она быстро теряла форму. Тогда предприниматель решил "доработать" соломинку. А именно: стал использовать для изготовления более прочную бумагу, из которой делались тогда почтовые марки…

Изобретение оказалось настолько практичным, что 3 января 1888 года Марвин Стоун решил его запатентовать. Что и было засвидетельствовано в Вашингтонском патентном бюро документом за № 375962. Уже через два года производство соломинок для коктейлей стало основным бизнесом Стоуна. Причем первое время все делалось вручную. Соответствующий автомат был изобретен только в 1906 году.

Фото: istock
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Но эволюция соломинок на этом не закончилась. В середине 1930-х годов риэлтер Джозеф Фридман усовершенствовал конструкцию: появился гофрированный участок, за счет которого она могла изгибаться. И это тоже, как положено, 28 сентября 1937 года было подтверждено патентом США.

Причем тут тоже есть своя маленькая история. Однажды Фридман с двухлетней дочкой зашел в кафе. Малышке принесли молочный коктейль и прямую соломинку, но пить через нее ребенку было неудобно. Тогда любящий отец решил поправить дело. Дома он взял прямую бумажную трубочку, пропустил сверху болтик, плотно обмотал его зубной ниткой и затем аккуратно вынул. Так посередине получилась гармошка, благодаря которой трубочка теперь сгибалась в любом направлении…

Первым заказчиком партии "инновационной" соломинки для питья в 1947 году стала больница. Для лежачих больных они оказались просто незаменимыми. А уже очень скоро на волне бешеной популярности содовых напитков в США удобство оценили все. Фридман разработал несколько технологий производства соломинок. И этот бизнес сделал риэлтора миллионером…

Сегодня в мире каждый год продается 500 миллионов теперь уже пластиковых, гнущихся соломинок. Так что свой "международный день" это изобретение, что называется, заслужило.

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