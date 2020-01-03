В мире отмечается День рождения соломинки для коктейлей

В мире существуют самые необычные праздники. Чего стоят, например, такие: Международный день заливщиков льда, Международный день "Спасибо", День осведомленности о пингвинах, Международный день объятий или Международный день экскимо. Кстати, все перечисленные отмечаются в январе.

Но если историю некоторых из таких "дней" проследить иногда бывает очень сложно, то вот День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day), который отмечается сегодня, имеет ясную "биографию".

Оказывается, первую искусственную соломинку для коктейля еще в конце 80-х годов 19-го века изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. По интернету гуляет легенда: однажды Марвин, у которого, как сейчас бы сказали, начал прогорать бизнес, в тяжких раздумьях потягивал коктейль через ржаную соломинку. Но волокна ее расщепились и "процесс пития" нарушился.

В раздражении Стоун отрезал полоску от листа бумаги и, намазав край по длине клеем, намотал его спиралью на карандаш. А затем снял полученную трубочку. Пить через нее коктейль стало намного удобнее, однако она быстро теряла форму. Тогда предприниматель решил "доработать" соломинку. А именно: стал использовать для изготовления более прочную бумагу, из которой делались тогда почтовые марки…

Изобретение оказалось настолько практичным, что 3 января 1888 года Марвин Стоун решил его запатентовать. Что и было засвидетельствовано в Вашингтонском патентном бюро документом за № 375962. Уже через два года производство соломинок для коктейлей стало основным бизнесом Стоуна. Причем первое время все делалось вручную. Соответствующий автомат был изобретен только в 1906 году.

Но эволюция соломинок на этом не закончилась. В середине 1930-х годов риэлтер Джозеф Фридман усовершенствовал конструкцию: появился гофрированный участок, за счет которого она могла изгибаться. И это тоже, как положено, 28 сентября 1937 года было подтверждено патентом США.

Причем тут тоже есть своя маленькая история. Однажды Фридман с двухлетней дочкой зашел в кафе. Малышке принесли молочный коктейль и прямую соломинку, но пить через нее ребенку было неудобно. Тогда любящий отец решил поправить дело. Дома он взял прямую бумажную трубочку, пропустил сверху болтик, плотно обмотал его зубной ниткой и затем аккуратно вынул. Так посередине получилась гармошка, благодаря которой трубочка теперь сгибалась в любом направлении…

Первым заказчиком партии "инновационной" соломинки для питья в 1947 году стала больница. Для лежачих больных они оказались просто незаменимыми. А уже очень скоро на волне бешеной популярности содовых напитков в США удобство оценили все. Фридман разработал несколько технологий производства соломинок. И этот бизнес сделал риэлтора миллионером…

Сегодня в мире каждый год продается 500 миллионов теперь уже пластиковых, гнущихся соломинок. Так что свой "международный день" это изобретение, что называется, заслужило.